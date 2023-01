Technisches Museum widmet sich verstärkt dem Klima

Für das Technische Museum Wien (TMW) war 2022 das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte. Mit 436.015 Besuchern wurde nicht nur das Pandemietief überwunden, sondern auch das bisherige Rekordjahr 2019 um zwei Prozent übertroffen, wie TMW-Generaldirektor Peter Aufreiter am Mittwoch bekannt gab. Mit "Energiewende. Wettlauf mit der Zeit" widmet das Haus ab Frühsommer dem Klimathema eine Sonderschau, das ab 2024 auch Eingang in die neugestaltete Dauerausstellung finden soll.

Den Rekord an Besucherinnen und Besuchern führte Aufreiter bei einer Pressekonferenz auf "innovative Programme zu aktuellen Themen" zurück und erinnert an Ausstellungen wie "Foodprints" oder "BioInspiration - Die Natur als Vorbild". Letztere ist noch bis 3. September zu sehen.

Die erste Sonderausstellung des laufenden Jahres "Women at Work" findet anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Wiener Weltausstellung statt und wird vom 2. Mai bis 2. Juli im Festsaal des Museums zu sehen sein. Damals habe es erstmals einen eigenen Frauenpavillon bei einer Weltausstellung gegeben, in dem gezeigt wurde, wo Frauen in rund 100 österreichischen Unternehmen im Arbeitsprozess eingesetzt wurden, so Aufreiter.