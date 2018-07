Technische Probleme bei Sommerzeit-Online-Fragebogen behoben

Der Online-Fragebogen der EU-Kommission zur Sommerzeit ist am Dienstag nach technischen Problemen wieder erreichbar gewesen. Wegen der vielen Zugriffe auf die Seite hatte es zuvor Schwierigkeiten gegeben. In der am Donnerstag gestarteten Umfrage können die EU-Bürger bis zum 16. August angeben, ob sie künftig gerne ohne Zeitumstellung leben würden und ob sie Winter- oder Sommerzeit bevorzugen.

Die EU-Kommission prüft derzeit Forderungen nach einer Abschaffung der Zeitumstellung. Sollte sie dann eine Notwendigkeit sehen, könnte sie den EU-Staaten und dem Europaparlament entsprechende Gesetzesvorschläge machen.