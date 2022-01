Technik-Show CES um einen Tag verkürzt

Show in Las Vegas schließt bereits nach drei Tagen

Show in Las Vegas schließt bereits nach drei Tagen ©APA/AFP

Show in Las Vegas schließt bereits nach drei Tagen ©APA/AFP

Die bevorstehende Technik-Messe CES ist nach Absagen diverser großer Aussteller um einen Tag verkürzt worden. Die Show in Las Vegas werde nun bereits nach drei Tagen am kommenden Freitag schließen, gaben die Veranstalter in der Nacht auf Samstag bekannt. Sie bezeichneten den Schritt als zusätzliche Corona-Schutzmaßnahme.

Die CES soll die erste Großveranstaltung der Tech-Industrie seit Ausbruch der Pandemie werden. Doch in den vergangenen Tagen sprangen große Unternehmen wie Intel, Google und General Motors angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus ab.

Die US-amerikanische Branchenorganisation CTA als Veranstalterin verwies aber darauf, dass immer noch mehr als 2.200 Aussteller an Ort und Stelle sein wollten. In den vergangenen zwei Wochen seien ungeachtet der Corona-Risiken 143 Firmen dazugekommen. Die Veranstalter gingen schon vorher davon aus, dass die diesjährige CES kleiner ausfallen werde als vor der Pandemie üblich. Von den großen Namen sind weiterhin unter anderem Samsung, Sony und LG dabei.