Technik – nicht nur für Männer

Umfangreiche Kompetenz erfordert umfangreiche Verantwortung, bietet aber auch eine enorme Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.

Bertsch Energy in Bludenz zählt zu den führenden Unternehmen im internationalen Kraftwerks- und Anlagenbau. Hier können Mitarbeiter erleben und mitwirken, wie von ersten Gesprächen, von ersten Konzeptstudien am Ende des Tages ein komplettes Kraftwerk entsteht. Es ist eine eigene Welt von Konstrukteuren, Technikern, Monteuren und Inbetriebnehmern, die sich auf internationalem Parkett immer neuen Herausforderungen stellen. Diese Welt ist technikbegeisterten Frauen nicht verschlossen.

Beatrice Atzl: Als ich 14 war, hat man mir schon die Frage gestellt: „Was willst du mit deinem Leben machen?“ Zu der Zeit wollte ich noch etwas mit Kunst machen bzw. sogar mit Rechnungswesen. Ich bin als Österreicherin in Südafrika aufgewachsen. An der Schule muss man dort in der neunten Klasse die Fächer für die zehnte bis zwölfte Klasse wählen. Wofür man sich entschieden hat, hat quasi die Zukunft bestimmt. Meine Eltern waren immer der Meinung, dass ich technisch begabt sei. Um mir bei meiner Entscheidung zu helfen, hat meine Mutter mich zum Tag der offenen Tür der Fakultät für Ingenieurwesen an ihrer alten Universität mitgenommen. Von diesem Zeitpunkt an war mir klar, dass ich Technikerin werden möchte.