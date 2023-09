"Teatro Barocco" mit "Antonio e Cleopatra" im Stift Göttweig

Im Altmannisaal von Stift Göttweig hat Bernd Bienerts "Teatro Barocco" Einzug gehalten: "Antonio e Cleopatra", ein 1725 in Neapel uraufgeführtes Jugendwerk von Johann Adolph Hasse, erlebte am Samstagabend seine Premiere und wurde vom Publikum freundlich aufgenommen. Eine ambivalente Angelegenheit.

Ein Zweipersonenstück also, peripher ergänzt durch eine Tänzerin (Maria Mühlbauer), im Grunde eine Abfolge von virtuosen Arien und einem finalen Duett. Die Bezeichnung "Oper" darf diesbezüglich hinterfragt werden, denn Hasse selbst bezeichnete sein Opus bescheiden als "Serenata in due parti".

Wie auch immer, bei Bienert liegt der Schwerpunkt ohnehin in einer retrospektiven Ästhetik, von deren Authentizität er überzeugt ist. Das beginnt beim Bühnenbild des 18. Jahrhunderts, das er in Tirol entdeckt hat, und reicht bis zum Kostüm der Cleopatra, das nach Originalskizzen aus der Zeit Marie Antoinettes und in monatelanger Handarbeit nach alten Vorlagen angefertigt wurde. Viel an Recherche und Wissen steckt in Bienerts Produktionen, das steht außer Zweifel.