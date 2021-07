Teamwork ist bei Blum das Erfolgsgeheimnis

Mitarbeitende erforschen, wie Möbelbeschläge die Wohnqualität steigern

Bei Blum macht sich das Team der Bedürfnisforschung weltweit immer wieder auf die Suche nach den Trends im Bereich Wohnen. In der Laborküche des Herstellers, in der Abteilung ‚Forschung und Entwicklung‘ und im engen Austausch mit Kunden und Partnern in der Möbelbranche entstehen so hochwertige Produkte für mehr Wohnqualität.

Möbelideen verwirklichen

„Mit unseren Beschlägen und den passenden Services ermöglichen wir unseren Kunden, die eigenen kreativen Möbelideen zu verwirklichen“, führt Geschäftsführer Philipp Blum aus. Schöne, funktionale und gleichzeitig langlebige Möbel mit designorientierten Produkten, das will Blum ermöglichen. Dies funktioniert jedoch nur mit innovativen Produkten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei Blum treffen Forschergeist, Hightech und Industrie 4.0 auf familiäre Atmosphäre. Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein Widerspruch wirkt, macht das Arbeiten bei Blum so besonders. WORK ORANGE – das meint mehr als nur die Firmenfarbe. Es ist ein Gefühl, das die „Blümlerinnen und Blümler“ weltweit miteinander teilen, und die Leidenschaft, Bestehendes immer weiter zu optimieren und Neues zu erforschen.

Der Höchster Beschlägehersteller setzt unter anderem auf künstliche Intelligenz, Mixed Reality und 3D-Druck und hält über 2100 erteilte Patente. Projektbasiertes Arbeiten im Team über Abteilungsgrenzen hinweg und ein Umgang auf Augenhöhe sorgen für ein menschliches, offenes und kommunikatives Arbeitsklima. „Unsere Mitarbeitenden tragen einen ganz wesentlichen Teil zum Unternehmenserfolg bei. Der Einsatz jedes Einzelnen ist dabei ein wichtiger Mosaikstein. Wir unterstützen uns gegenseitig im Team und bewältigen so die vielfältigen Herausforderungen gemeinsam. Dieser Zusammenhalt stärkt uns und lässt uns unsere Ziele erreichen“, erläutert Philipp Blum.

Beim Beschlägespezialisten werden Eigenverantwortung und Selbstorganisation großgeschrieben − daher haben die Mitarbeitenden vielseitige Möglichkeiten, den Arbeitsalltag zu gestalten. Für Flexibilität sorgen digitale Tools. Das macht es möglich, im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig im Austausch mit dem eigenen Team zu stehen.

Die Jobmöglichkeiten beim Höchster Unternehmen sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Von der modernen Hightech-Fertigung, der Anlagentechnik und Instandhaltung über das Qualitätsmanagement bis hin zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung, der IT oder Verwaltung warten spannende Aufgaben. Ob über eine Lehre, nach der Matura, dem Studium oder als Quereinsteiger – auch die Wege zu Blum sind unterschiedlich: „Jeder Mensch bringt individuelle Kompetenzen mit, die wir wertschätzen. Diversität ist ein grundlegender Erfolgsfaktor“, betont Philipp Blum. Als Teamplayer tragen die Mitarbeitenden zum Erfolg einer weltweiten Marke bei und haben gleichzeitig persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen Arbeitsumfeld. Das gilt für die erfahrenen Fachexpertinnen und Fachexperten genau gleich wie für die Lehrlinge, die gerade ihre Ausbildung begonnen haben.

50 Jahre Lehrlingsausbildung

Fachkräfte sind begehrt – das hat Blum früh erkannt und bereits in den 60er-Jahren mit der Ausbildung von Lehrlingen im eigenen Haus begonnen. 2020 hat das Unternehmen das Jubiläum „50 Jahre strukturierte Lehrausbildung“ gefeiert. Diese langjährige Erfahrung fließt in die tägliche Arbeit mit ein. Die Jugendlichen arbeiten früh in den Fachabteilungen aller Werke und lernen direkt von Expertinnen und Experten. Für die optimale Betreuung und einen individuellen Lern­effekt arbeiten die Lehrlinge in kleinen Teams. Die persönliche Förderung steht dabei im Vordergrund und eröffnet den Fachkräften der Zukunft vielseitige Perspektiven – eine weitere gelebte Tradition des Beschlägeherstellers.

International tätig

Als Julius Blum 1952 seinen Betrieb gründete, konzentrierte sich der gelernte Schmied auf die Herstellung spezieller Hufstollen. 1958 startete er mit der Produktion von Scharnieren in Lizenz und stellte die Weichen für den weiteren Erfolg des Unternehmens – auch über die Grenzen von Österreich hinaus. Mittlerweile agiert Blum mit Produktionsstandorten in Vorarlberg, USA, Polen und Brasilien sowie 32 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen und beliefert über 120 Märkte. Insgesamt sind über 8300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Höchster Beschlägespezialisten tätig, davon 6200 in den acht Werken in Vorarlberg. Durch konsequente Investition in Forschung und Entwicklung gelingt es Blum seit vielen Jahren, die Position als verlässlicher und innovativer Zulieferer der Möbelhersteller zu behaupten und abzusichern.

Fakten