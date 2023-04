Teamspieler mit Erfahrung

Unternehmer des Jahres: Alfred Felder, Zumtobel Group AG

Mit 19 Jahren hat Alfred Felder seine Heimat verlassen. Den Südtiroler, aufgewachsen auf über 1100 Meter Seehöhe in einem kleinen Bauerndorf, zog es in die große Welt, die zuerst einmal Wien war. Dort studierte Felder Elektrotechnik an der Technischen Universität. Das richtige Rüstzeug für seine weitere Laufbahn und auch das, was ihn interessierte. „Zuerst war ich forschend tätig, meine weiteren Stationen führten mich auch zur Entwicklung und Vermarktung, zur Führung von Teams und schließlich zu einer Kombination all dieser Bereiche“, erzählt der polyglotte Manager, der nach Jahren bei großen Konzernen wie Siemens im Jahr 2012 nach Dornbirn kam.

Felder reizte es, bei einem im internationalen Vergleich mittelständischen Unternehmen in Europa eine Führungsposition zu übernehmen. Und für ein weltweit tätiges Unternehmen wie die Zumtobel Group brachte er alle Voraussetzungen mit: Erfahrung in der Forschung (dafür hat Felder bereits in seiner Zeit bei Zumtobel einen wichtigen Wissenschaftspreis bekommen), in der Produktion und in der Organisation eines Unternehmens und die Kenntnis wichtiger internationaler Märkte. Und nach Jahren in Asien für seine deutschen Arbeitgeber, bei der er z. B. die Oleg-Technologie in die Konzerne brachte und das Asiengeschäft ausbaute, wollte er nach Europa zurückkehren.

Start bei Tridonic

Er war der richtige Mann für die Zum­tobel-Tochter Tridonic, und er ist „auch heute stolz, dass Tridonic zu den innovativsten Unternehmen in Österreich zählt, wie man anhand der Patentanmeldungen sieht“.

Vier Jahre beim Lichtkomponentenhersteller Tridonic zeigten seine Managementfähigkeiten, Aufsichtsratsvorsitzender Jürg Zumtobel holte ihn in den Vorstand des zu diesem Zeitpunkt mit schweren Turbulenzen kämpfenden Lichtkonzerns, der bei wichtigen technologischen Schritten ins Hintertreffen geraten ist und auch Probleme im Management zu bewältigen hatte.

2018 übernahm er zuerst interimistisch, kurz danach offiziell die Führung des Unternehmens, das er seither wieder „zusammen mit unserem Team, denn alleine kann ich gar nichts ausrichten“ auf die richtige technologische Spur brachte und wirtschaftlich stabilisierte.

Doch Zeit, die Füße hochzulegen, bleibt Felder nicht: Die Entwicklung in der Branche geht mit Riesenschritten weiter, die Digitalisierung ist auch bei Zumtobel längst eingezogen – „ein großes Thema bei uns ist die Nachhaltigkeit“, zählt er nur einige der Herausforderungen auf.

Begründung der Jury

Alfred Felder hat die Führung des Technologieunternehmens Zumtobel Group in einer für die Firma schwierigen Zeit übernommen. Dem Manager ist es gelungen, das weltweit tätige Unternehmen nicht nur zu konsolidieren, sondern auch wieder zu einem internationalen Technologieführer der Branche zu machen. Auch in der Belegschaft, die in den Jahren vor 2018 starke Verluste erleiden musste, konnte er wieder Stabilität und Vertrauen in die Führung herstellen.

