Teams diskutieren Ausweitung der Punktevergabe auf Top 12

Esteban Ocon/Alpine blieb zuletzt in China als Elfter ohne Punkte

Esteban Ocon/Alpine blieb zuletzt in China als Elfter ohne Punkte ©APA/AFP

Esteban Ocon/Alpine blieb zuletzt in China als Elfter ohne Punkte ©APA/AFP

Die Formel-1-Teams und -Verantwortlichen werden am Donnerstag einen Vorschlag diskutieren, wonach in der nächsten Saison die Top 12 statt die Top 10 jedes Rennens WM-Punkte erhalten sollen. Damit das Thema wird, müssen mindestens sechs der zehn Rennställe dafür stimmen. An der Punktevergabe würde sich für die Top 7 nichts ändern, der Achte bis Zwölfte würden von fünf Zählern abwärts erhalten. Die aktuelle Punktevergabe gibt es seit 2010, bis 2003 hatten die Top 6 gepunktet.

Hätte eine solche Änderung für dieses Jahr Gültigkeit, wären nun alle Teams mit Punkten versehen. So aber stehen Sauber, Alpine und Williams noch mit leeren Händen da. Der Däne Kevin Magnussen von Haas hat einen noch revolutionäreren Vorschlag: "Alle sollten Punkte bekommen. Der Erste 50 Punkte und dann absteigend. Dann würde sich oben nichts verändern, und unten würde es interessanter."