Teamchef-Situation laut Schöttel durch ÖFB-Sieg unverändert

Das 4:2 am Freitagabend gegen Israel hat laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Zukunft von Teamchef Franco Foda. Ein klares Bekenntnis, mit dem Deutschen ins WM-Play-off im März zu gehen, gab es danach weder von Schöttel noch vom neuen ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich. Beide zeigten sich mit der Leistung zufrieden. Die klärenden Gespräche werden aber erst nach dem abschließenden WM-Quali-Spiel am Montag gegen Moldau stattfinden.

"An der Situation hat sich gar nichts verändert", betonte Schöttel am Samstag bei einem ÖFB-Medientermin in Klagenfurt. "Wir haben gesagt, wir werden nach dem Lehrgang über diesen Lehrgang sprechen, über das ganze Jahr, über die Probleme, die wir auch gehabt haben. Das wird nach dem zweiten Länderspiel ganz normal passieren mit ein paar Tagen Abstand." Bisher habe er mit Milletich zwei längere Gespräche geführt. Zuletzt befand sich der neue Verbandschef von Donnerstag bis Samstag bei der Nationalmannschaft, um sich vorzustellen.