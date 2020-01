Taxivertreter warnen Regierung vor Tarif-Flexibilisierung

Die Taxivertreter drängen die neue türkis-grüne Regierung, die ab 1. September geltende Taxi/Mietwagen-Reform nicht aufzuweichen. Im aktuellen Regierungsprogramm heißt es dazu nur knapp: "Gelegenheitsverkehrsgesetz zur Förderung neuer Mobilitätsdienstleistungen verbessern". Weitere Details zu den Plänen von ÖVP und Grünen fehlen.

"Von flexiblen Tarifen profitieren ausschließlich internationale Großkonzerne wie Uber - die kleinen Taxiunternehmen sowie die Fahrgäste wären die Leidtragenden", so der Wiener WKÖ-Taxi-Obmann Gökhan Keskin am Montag in einer Aussendung. Er warnt davor, dass die Reform über Betriebsverordnungen in den einzelnen Bundesländern wieder aufgeweicht werden könnte.