Taxilenker nach Raubüberfall in Steiermark verletzt

Ein 44-jähriger Taxilenker ist in der Nacht auf Mittwoch nach einer Fahrt von Graz in die Oststeiermark Opfer eine Überfalls geworden. Der Räuber bedrohte den Mann mit einem Messer, trat und schlug ihn, bevor er mit der Geldbörse des Verletzten flüchtete. Laut Landespolizeidirektion soll sich der Täter schon mehrmals im Bereich des Tatorts herumgetrieben haben.

Der Unbekannte war am Mittwoch gegen 3.30 Uhr vor einem Nachtlokal in Graz in das Taxi des 44-Jährigen eingestiegen und hatte sich über Ludersdorf-Wilfersdorf bei Gleisdorf (Bezirk Weiz) nach Pircha bringen lassen. Dort gegen 4.15 Uhr angekommen, attackierte er den Taxler und versetzte diesem einen Fußtritt gegen den linken Unterschenkel. Dann zückte er ein rund 20 Zentimeter langes Messer, mit dessen Griffstück er dem Lenker auf die Nase schlug. Der Räuber nahm dem benommenen 44-Jährigen die Geldbörse samt Bargeld und flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.