Taxifahrer in Buchs niedergestochen - Cobra verhaftet verdächtigen Vorarlberger

Zwei Tage nachdem ein Taxifahrer in Buchs (Schweiz) brutal niedergestochen worden war, konnte die Spezialeinheit Cobra einen verdächtigen 28-jährigen Österreicher in Vorarlberg festnehmen.

Am Dienstagabend, den 7. November 2023, ereignete sich gegen 21 Uhr ein versuchtes Tötungsdelikt in einem Industriegebiet in Buchs, Schweiz. Ein 28-jähriger Mann aus Feldkirch, Österreich, nahm um 20:40 Uhr ein Taxi und ließ sich über Liechtenstein nach Buchs fahren. An einer Tankstelle entbrannte eine Diskussion zwischen ihm und dem 46-jährigen Taxifahrer, in dessen Verlauf der Fahrgast dem Fahrer mutmaßlich mit einem Messer mehrere Stiche in den Hals zufügte. Der Taxifahrer konnte sich aus dem Taxi befreien, während der Angreifer mit dem Taxi nach Vorarlberg flüchtete.