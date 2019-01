Taxi-Service Rettungsdienst?

Immer häufiger rücken die Sanitäter im Ländle ohne Notfall aus. Das führt inzwischen zu Problemen.

Die Frage ist: Was ist ein Notfall?

Wobei es sich um einen „echten“ Notfall handelt, sei Ansichtssache, räumt Marxgut ein. „Wenn ich eine Definition liefern sollte, würde ich sagen: alle akut auftretenden Probleme, die sofort behandelt gehören. Auch wenn ein Armbruch nicht unbedingt sofort lebensbedrohlich ist, sollte er natürlich gleich behandelt werden.“ Mittlerweile würden die Rettung aber immer öfter wegen Problemen gerufen, die zum Einen nicht lebensbedrohlich und zum Anderen nicht akut sind – etwa wegen tagelanger Bauchschmerzen. „Das Rettungssystem gerät so immer mehr an seine Grenzen“, klagt der Experte. Schließlich gäbe es nicht unendlich viele Rettungswagen und Sanitäter. Wer wirklich einen kleinen Notfall – wie eben etwa einen Armbruch – hat, müsse dann unter Umständen länger warten. „Außerdem müssen die Ärzte, die nachts Bereitschaftsdienst haben, am folgenden Morgen wieder ihre Praxen aufsperren. Viele Sanitäter arbeiten ehrenamtlich und müssen am nächsten Tag wieder ihrem Beruf nachgehen.“ Auch wenn jeder aus Leidenschaft Arzt oder Sanitäter ist: Der Bereitschaftsdienst sei eben für Notfälle gedacht, so Marxgut.