Taxi fuhr in Menschenmenge in Moskau

Ein Taxi ist in der russischen Hauptstadt Moskau am Samstag in eine Menschenmenge gerast. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Rettungskräfte. Der Lenker des Fahrzeugs wurde demnach festgenommen. Er sprach in der Befragung von einem Unfall. Auch laut Polizei dürfte der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete unterdessen, dass sich unter den insgesamt acht Verletzten offenbar Mexikaner befanden. Auch heißt es in dem Bericht weiter, dass keines der Opfer in Lebensgefahr schwebe. Derzeit findet in Russland die Fußballweltmeisterschaft statt.

Nach Angaben des Taxifahrers, der am Samstag mit seinem Fahrzeug in der russischen Hauptstadt Moskau in eine Menschenmenge raste und mehrere Menschen verletzte, handelte es sich dabei um einen Unfall. Das sagte er nach Angaben der Behörden bei der Befragung. Auch nach Angaben der Polizei dürfte der Lenker offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.