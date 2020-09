Taxi-App für ganz Österreich.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit schnell und einfach zum gewünschten Taxi: Mit heutigem 1. September startete die kostenlose "TAXIat"-App.

"Damit haben wir ein Instrument kreiert, mit dem Fahrgäste jeden Alters schnell und einfach ein Taxi in ihrer Nähe bestellen können", freut sich Bernhard Drexel, Obmann der Fachgruppe Personenbeförderung mit Pkw in der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV).

"Von der App profitieren unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, da durch die mobile Verfügbarkeit mehr Kundenaufträge lukriert werden können sowie die jeweiligen Leistungen, beispielsweise ob Kreditkartenzahlung oder die Mitnahme von Hunden möglich ist, auf einen Klick ersichtlich sind", führt Obmann Bernhard Drexel aus. Das Smartphone gehöre heutzutage bei Touristen, Jugendlichen und vermehrt bei der älteren Generation zum Alltagsaccessoire. Die Inanspruchnahme verschiedener Serviceleistungen findet immer mehr auf dem mobilen Weg statt. "Die TAXIat-App ist unsere Antwort auf die Digitalisierung der Taxibranche. Die Applikation ist ein Gewinn für jedermann, ob Touristen, die während ihres Urlaubs ein Taxi benötigen, Jugendliche, die von einer Party sicher nach Hause befördert werden wollen oder ältere Personen, die mit dem Taxi zum Arzt müssen – mit einem Klick findet man das nächstgelegene Taxiunternehmen", sagt Drexel. Zusätzlich zur App wurde auch die Website www.TAXIat.at eingerichtet, über die Hoteliers, Privatzimmervermieter, Tourismusverbände, Krankenhäuser, etc. verlinkt werden können, was für die Fahrgäste bzw. Patienten ein zusätzliches Service darstellt.

Taxibranche im Wandel

Die TAXIat-App ist ein gemeinsames Produkt der Wirtschaftskammer Österreich, des Fachverbands der Beförderungsgewerbe mit Pkw und der einzelnen Fachgruppen in den Bundesländern. Die App bietet neben einer Auflistung von Taxiunternehmen, Taxifunkzentralen und legalen Mikro-ÖV-Systemen in Österreich auch eine gute Unterstützung für die Branche, um Qualität und Service noch weiter auszubauen und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. "In einem hart umkämpften Umfeld mit vielen neuen Anbietern ist es den Unternehmen jetzt möglich, gemeinsam mit unterschiedlichen Kommunikationsplattformen und auf gleicher Augenhöhe am Markt zu reüssieren", betont Drexel.