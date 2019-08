Tausende versammelten sich zu neuen Protesten in Hongkong

In Hongkong haben sich am Samstag trotz eines Demonstrationsverbots und der Absage einer Großdemonstration Tausende Menschen zu neuen Protesten versammelt. Mehrere tausend Menschen mit schwarzen T-Shirts versammelten sich auf einem Sportplatz im Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone. Einige liefen auch durch umliegende Straßen.

Die Polizei hatte zuvor neue Absperrungen vor dem Verbindungsbüro der chinesischen Regierung errichtet und Wasserwerfer in den Straßen postiert. In Hongkong gibt es seit drei Monaten Massendemonstrationen für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings. Dabei hatte es am vergangenen Wochenende erneut gewaltsame Zusammenstöße gegeben. Die Beamten setzten unter anderem Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein, erstmals seit Beginn der Proteste feuerte zudem ein Polizist einen Schuss ab.