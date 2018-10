Tausende protestierten in Zagreb gegen Pensionsreform

In der kroatischen Hauptstadt Zagreb haben Medienberichten zufolge am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die geplante Pensionsreform protestiert. Zum Protest riefen die drei größten Gewerkschaften des Landes auf. Sie fordern, die Beibehaltung des Pensionsantrittsalters von 65 Jahren anstatt der geplanten Anhebung auf 67 Jahre sowie den Verzicht auf höhere Abschläge für Frühpensionen.

Der Europaplatz in Zagreb war laut Medienberichten am Samstag voll. Die Gewerkschaften sprachen von rund 6.000 Menschen. Die Demonstranten, die aus ganz Kroatien in die Hauptstadt kamen, trugen Gewerkschaftsfahnen und Transparente: “Von der Fakultät in die Arbeitslosigkeit, von der Arbeit ins Grab”, “Rechnet mit Widerstand, wir fangen erst an”.