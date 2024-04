Tausende im Ural nach Flut durch Dammbruch evakuiert

Nach einem Dammbruch und dadurch ausgelösten Überschwemmungen in der russischen Region Orenburg im Ural sind nach Behördenangaben mehr als 4.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. "4.028 Menschen, darunter 1.019 Kinder, wurden evakuiert", teilte der Pressedienst des Regionalgouverneurs Denis Pasler am Samstag mit. Mehr als 2.500 Häuser seien in dem Gebiet an der Grenze zu Kasachstan überflutet worden.

Die Behörden sprachen von sintflutartigen Regenfällen inmitten der Schneeschmelze. Eine ganze Reihe russischer Bergprovinzen Sibiriens und des Urals sowie benachbarte Teile Kasachstans wurden in den vergangenen Tagen von Hochwassern heimgesucht.

Der kasachische Präsident Kassim-Schomart Tokajew sagte, die Fluten seien bezogen auf Ausmaß und Folgen möglicherweise die größte Naturkatastrophe seines Landes seit 80 Jahren. "Wir müssen alle Lehren aus diesen großen Überschwemmungen ziehen", sagte er.