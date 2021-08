Tausende demonstrieren gegen Corona-Politik in Berlin

Trotz mehrerer Verbote haben sich am Samstag in der deutschen Hauptstadt Berlin einige Tausend Demonstranten aus Protest gegen die Corona-Politik versammelt. Die Polizei begleitete die einzelnen Züge und zog dabei nach eigenen Angaben immer wieder Rädelsführer aus den Gruppen. Es gab einige Angriffe auf Einsatzkräfte, mindestens ein Polizist wurde verletzt. Die Demonstranten verzichteten überwiegend auf Schutzmaßnahmen gegen das Virus. 36 Personen wurden festgenommen.

Vor einem Jahr, am 29. August 2020, hatten Zehntausende in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Dabei hatten Demonstranten eine Absperrung am Reichstagsgebäude - dem Sitz des Parlaments - durchbrochen, die zahlenmäßig weit unterlegenen Wachkräfte bedrängt und für einige Zeit eine Treppe vor einem Eingang besetzt. Die Bilder davon lösten breite Empörung aus und sorgten auch international für Aufsehen.