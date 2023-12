Tausende bei Kundgebung in Belgrad für Wahlwiederholung

Tausende Menschen, Anhänger der Opposition, haben sich am Samstag bei einer Kundgebung der Pro-Demokratie-Bewegung ProGlas im Belgrader Stadtzentrum versammelt. Die Gruppe der Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller, die im Wahlkampf zur Wahlbeteiligung aufgerufen hatte, schloss sich Anfang der Woche der Forderung des oppositionellen Bundes "Serbien gegen Gewalt" nach einer Wahlwiederholung an.

"Wir akzeptieren nicht", stand auf der Bühne mit großen Buchstaben geschrieben. Die Studentengruppe "Borba", die sich nach einer 24-stündigen Blockade einer der frequentiertesten Belgrader Straße in nächster Nähe des Regierungssitzes, dem Protest ebenfalls anschloss, tönte ein in den späten 1980-er Jahren populäres Lied der Belgrader Rockgruppe Ekaterina Velika: "Dies ist unser Land, dies ist das Land für all unsere Bürger."