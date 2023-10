Tauernautobahn: Entlastung für Anrainergemeinden

Die massive Verkehrsbelastung, die seit Beginn der Tunnelsanierung auf der Tauernautobahn in Salzburg in den betroffenen Anrainergemeinden herrscht, soll nun mit einem Bündel an Maßnahmen entschärft werden. So soll es analog zur Hauptreisezeit im Sommer Abfahrtssperren geben, auch eine Ausdehnung des Lkw-Fahrverbots am Wochenende und ein punktuelles Lkw-Transit-Fahrverbot sollen kommen. Das wurde am Freitag bei einem Gespräch in Wien vereinbart, teilte das Land Salzburg mit.

Verkehrsreferent LHStv. Stefan Schnöll (ÖVP) und Bürgermeister von betroffenen Gemeinden trafen sich Freitagnachmittag mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl, um Möglichkeiten zur Entlastung zu erörtern.

Auslöser der Probleme ist die Sanierung der Tunnelkette zwischen Golling und Werfen auf der Tauernautobahn A10 seit Mitte September. Dazu wurde eine Richtungsfahrbahn komplett gesperrt und ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Durch die fünf Tunnel besteht in jede Richtung nur mehr eine Spur, was vor dem Flaschenhals zu oft stundenlangem Stau führt. Viele Verkehrsteilnehmer weichen daher auf die B159 aus, was zur Folge hat, dass auch in den betroffenen Gemeinden der Verkehr zum Erliegen kommt. Die Baustelle der Asfinag wird bis zum Frühjahr 2025 bleiben und nur in den beiden Ferienmonaten im Sommer 2024 unterbrochen.

Vereinbart wurde heute ein punktuelles Lkw-Transit-Fahrverbot auf der A10 an verkehrsstarken Tagen. Anhand einer Verkehrsanalyse soll zeitnah ein Plan bis Ostern 2024 erstellt und im Fahrverbotskalender verankert werden. Der genaue Geltungsbereich auf der Autobahn muss noch geklärt werden. Außerdem soll das generelle Lkw-Fahrverbot an Wochenenden bereits ab Samstag, 7.00 Uhr, gelten. Beginn dieser Maßnahme ist voraussichtlich Anfang Dezember, die einzelnen Tage müssen ebenfalls erst festgelegt werden.

Im Winter soll es Abfahrtssperren bei den Anschlussstellen Hallein, Kuchl und Golling in Fahrtrichtung Süden und bei Pfarrwerfen-Werfen, Knoten Pongau und Eben in Richtung Norden geben. Die Finanzierung und organisatorische Abwicklung übernimmt die Asfinag. Die Sperren werden am Wochenende vom 4. bis 5. November verordnet und bedarfsweise kontrolliert, mit Beginn der Wintersaison sollen sie dann durchgehend verordnet werden. Schließlich wird das Land Salzburg die bereits erprobten Durchfahrtssperren in den betroffenen Gemeinden an Wochenenden adaptieren und bei Bedarf wieder aktivieren.

Restlos zufrieden zeigte sich der Salzburger Verkehrsreferent nach dem Treffen aber nicht: "Die vereinbarten Schritte sind ein Versuch, die Situation zu verbessern. Aus unserer Sicht braucht es dennoch in den nächsten Wochen weitere Überlegungen, um an Spitzentagen einerseits die Verkehrsbelastung für die Anrainer so gering wie möglich zu halten und andererseits den Verkehrsfluss auf der A10 möglichst flüssig zu gestalten", so Schnöll in der Landeskorrespondenz.