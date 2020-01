Taucher starb bei Hai-Attacke vor Australiens Küste

Ein Taucher ist vor der Küste Australiens von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Das Unglück habe sich nahe Esperance im Bundesstaat Western Australia ereignet, teilten die örtliche Wasserrettung und die Polizei am Sonntag mit. Es soll sich um einen Weißen Hai gehandelt haben, wie die Regionalregierung mitteilte.

In der Gegend tauchen Einheimische gerne nach Seeohren, einer als Delikatesse geltenden Meeresschneckenart.

Die Begleiterin des Opfers, die sich an Bord eines Bootes befand, sei im Schockzustand in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Leiche des Tauchers sei zunächst nicht gefunden worden. Es war der zweite tödliche Haiangriff in der Region seit 2017. Damals starb ein 17 Jahre alter Taucher.