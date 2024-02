Taucher erst im Finale gestoppt

Bei den Cruyff Foundation Junior Masters in Tarbes spielte sich der Hohenemser Maximilian Taucher im Einzel bis ins Finale vor.

Auch im Doppelbewerb war Maximilian Taucher wieder im Einsatz. In einem spannenden Duell ging es bis in den dritten Satz. Das Glück war dann am Ende nicht auf der Seite von Taucher und Harris und so gab es für die Beiden schon früh das Aus im Doppelbewerb.