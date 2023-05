Tatum führt Celtics mit NBA-Rekord ins Ost-Finale

NBA-Rekordmeister Boston Celtics steht im Finale der NBA-Eastern-Conference. Im entscheidenden siebenten Spiel im Duell gegen die Philadelphia 76ers feierten die Celtics am Sonntag einen 112:88-Heimsieg. Jayson Tatum kam auf 51 Punkte sowie 13 Rebounds und stellte damit einen Rekord auf. Nie zuvor hat ein NBA-Profi in einem siebenten Spiel einer Play-off-Serie besser abgeschnitten. Um ins Finale aufzusteigen, muss Boston nun die Miami Heat aus dem Weg räumen.

Am Mittwoch (Donnerstag 02.20 Uhr MESZ) beginnt für die Celtics die Serie gegen Miami. Für den 17-fachen Meister ist es die fünfte Teilnahme an den Conference Finals in den vergangenen sieben Jahren - und eine Neuauflage des Eastern-Conference-Finales der Vorsaison. Den Titel gewonnen haben die Celtics zuletzt in der Saison 2007/2008. Vor einem Jahr setzte es eine Final-Niederlage gegen die Golden State Warriors.