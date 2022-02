Tattoo-Studio Riverside Ink: Video von Einbruchsversuch

Der gebürtige Lustenauer Manuel Fitz staunte nicht schlecht, als ein plumper Einbruchsversuch eines entflohenen Häftlings in St. Gallen kläglich scheiterte. VOL.AT hat den Clip von 20 Minuten.

In der Nacht auf Mittwoch versuchte ein entflohener Sträfling (23), in das Riverside Tattoo Studio in St. Gallen einzubrechen, wie 20 Minuten berichtet. Das Studio gehört neben weiteren Filialen dem gebürtigen Lustenauer Manuel Fitz, der den kläglichen Einbruchsversuch im Interview relativ gelassen nimmt und kommentiert.