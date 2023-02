Tatort Klubhaus: True Crime auf der korallenroten Couch

Norbert Schwendinger, langjähriger Leiter des Morddezernats und erfolgreicher Autor, gastiert am Samstag im Klubhaus (VOL.AT, 19.30 Uhr).

Eine einhundert prozentige Erfolgsquote können wenige vorweisen. Norbert Schwendinger aber schon, denn in seiner Zeit als Chefinspektor der Abteilung Leib und Leben und Leiter des Vorarlberger Morddezernats konnte er sämtliche Fälle lösen. Inzwischen hat sich der pensionierte Kriminalbeamte auf Schreiben erfolgreicher Bücher konzentriert. Seine beiden "Tatort Vorarlberg"-Bücher erfreuen sich größter Beliebtheit. Denn der sympathische Dornbirner hat viel zu erzählen, was er auch in der neuen Klubhaus-Ausgabe unter Beweis stellt. Mit Host Jogi spricht der Ermittler im Ruhestand über seine größten Herausforderungen, wie zum Beispiel den Fall, als er in Tirol gegen einen Kollegen in einem "Goldmord" ermitteln musste.

Außerdem räumt der passionierte Cabrio-Fahrer mit dem Bild der TV-Kommissare auf und spricht über die schwierigsten Aufgaben, mit denen er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Kripo-Beamter konfrontiert wurde. Trotz der Tätigkeit, die ihn an die Abgründe der Vorarlberger Gesellschaft und darüber hinaus geführt hat, hat der Großvater und Familienmensch das Lachen nicht verlernt und sorgt mit seiner humorvollen Art für Kurzweil in der neuen Klubhaus-Episode.

Fohrenburger Klubhaus Bar, The DeadBeatz und Gutenberg

Bei Lisa an der Fohren Bar stellt sich der versierte Kriminologe den Fragen der User und gibt Einblick in die kriminellen Machenschaften der Vorarlberger. Ob die DeadBeatz da eine Rolle spielen, sei dahingestellt. Umso gewichtiger fällt ihr Part in Sachen Musik aus, denn was wäre das Klubhaus ohne die bewährte Combo. Johannes von und zu Gutenberg gewährt ebenfalls Einblick in die Untiefen der Vorarlberger Seele, wenn er wieder aus dem "Buch der Gelöschten" vorträgt.