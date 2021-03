Taskforce "PIA 2030" soll dem Internet Beine machen

Breitband-Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) präsentierte heute mit Vertretern von Ländern, Gemeinden, Wirtschaftskammer, und Telekomfirmen die Plattform Internetinfrastruktur Austria 2030, kurz PIA 2030. Die soll eine "Task-Force aller relevanten Stakeholder" sein und den "massiven Breitbandausbau" vorantreiben. Erste Thema werden die 5G Strategie des Bundes sein, inklusive Optionen für Entbürokratisierung und Verfahrensvereinfachung beim Breitbandausbau.

Kritik an der geplanten Novelle des Telekomgesetzes (TKG) wies Köstinger zurück. Man müsse nicht jedes Wort auf die Waagschale legen, manche Forderungen seien aber für sie nachvollziehbar. Nun sei beim Telekomgesetz das Parlament am Zug. Die Generalsekretärin der Interessensgemeinschaft Internet Serviceprovider Österreich (ISPA), Charlotte Steenbergen, hatte vor kurzem gemeint, mit der Novelle würde "Österreichs Weg aufs Breitband-Abstellgleis im EU-Vergleich" fortgesetzt. Der vorliegende Entwurf schaffe zusätzliche Belastungen und sei eine Investitionsbremse.

Dass die Verbindungen beispielsweise in ländlichen Regionen nun schlechter seien als frühere, wie bei der Pressekonferenz angemerkt wurde, ließ die steiermärkische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl so nicht gelten. Hier sei zuletzt viel aufgeholt worden, man dürfe auch die starke Zersiedlung der Steiermark nicht außer Acht lassen. "Das ist nicht wie in einem Tal in Westösterreich" meinte sie und ergänzte: "Die zweite Breitband-Milliarde ist der Schlüssel dafür, dass wir den Breitbandausbau vorantreiben können. Seitens der Bundesländer sind wir bereit und werden selbstverständlich unseren Beitrag leisten." An den vorderen Stellen beim Breitbandausbau rangieren Wien, Tirol und Salzburg, informierte heute dazu passend Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der Regulierungsbehörde RTR.