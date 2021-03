Taschendiebstähle im Supermarkt nehmen zu

Durch die Corona-Maßnahmen ging die Zahl der Taschendiebstähle 2020 stark zurück, allerdings häufen sich aktuell die Fälle in Supermärkten.

Die Zahl der Taschendiebstähle ging 2020 österreichweit stark zurück. Grund dafür waren großteils die Covid-19-Schutzmaßnahmen. Aktuell ist zu beobachten, dass sich die Diebstähle in Supermärkten häufen. Wie man sich dagegen am besten schützt, erklärt die Kriminalprävention.

Keine Großveranstaltungen 2020

Die Zahl der Anzeigen wegen Taschendiebstahls sank von 17.218 Anzeigen 2019 auf 9.598 Anzeigen im Jahr 2020, das entspricht einem Rückgang um 44,3 Prozent. Dazu stieg die Aufklärungsquote in diesem Deliktbereich um 1,6 Prozentpunkte an. Für das Jahr 2021 kann man im Bereich des Taschendiebstahls bereits eine weitere Veränderung beobachten, sie betrifft die Tatörtlichkeiten.

Ziel: Taschen in Einkaufswägen

Während in den letzten Jahren, auch vor 2020, der Anteil von Taschendiebstählen in Supermärkten und größeren Einkaufszentren immer bei rund 23 Prozent lag, ist dieser Bereich heuer auf 35 Prozent angestiegen. Hier fällt vor allem auf, dass Diebe bevorzugt aus Taschen, die in Einkaufswägen aufbewahrt werden, stehlen. Die Täter nutzen hier die kurzfristige Unaufmerksamkeit der Kunden beim Suchen von Waren im Regal. Gestohlen werden dabei zumeist Mobiltelefone und Geldbörsen.