Tapfer, tapferer, Maria

Aufgeben? Nicht mit Maria. Humorlos? Aber doch nicht Maria. Mutlos? Ein Fremdwort für das tapfere zehnjährige Mädchen aus Lustenau, das vom Schicksal so schwer geprüft wird.

Als bei Maria im März 2021 die schreckliche Diagnose Leukämie gestellt wurde, begann für das Kind ein unglaublicher Leidensweg. Raus aus der Schule, rein in die Krankenhäuser. Zuerst Uni-Klinik Innsbruck, danach Kinderspital St. Gallen, Fortschritte, Rückschläge, Chemotherapie, zurück an die Schule und nach Rückkehr des Krebses doch wieder Abschied von den Schulkameradinnen- und kameraden, die Maria in der neuen Klasse gerade liebgewonnen hatte.

Alles ertragen

Spazieren im Park

VN.at hat Maria und ihre Eltern am Telefon erreicht. „Es geht mir gut hier. Nur ein bisschen langweilig ist mir halt“, lässt die Zehnjährige wissen. Sehr viel Zeit verbringen sie, Mama Vesna und Papa Roland in ihrem Appartement, von wo sie zu diversen Therapien und Behandlungen ins nahe gelegene Krankenhaus fahren. Was in Marias Alltag etwas Farbe bringt, sind die regelmäßigen Ausflüge in den Park, der sich unmittelbar beim Appartement befindet. „Ich sehe im Park viele Tiere: Vögel, Eidechsen und andere. Und dann muss ich an meinen Hund denken, den wir der Züchterin zurückgegeben haben, so lange wir in Singapur sind.“ Dass es mit Maria aufwärts geht, belegt eine sehr erfreuliche Entwicklung: „Nach wochenlanger Ernährung durch den Schlauch isst sie wieder normal“, berichtet der Papa.