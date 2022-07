Tanzshow sorgte für Begeisterung

Die Dance Art School Dornbirn lud zur 26. Tanzschulaufführung.

Dornbirn. Wie könnte man den Saisonabschluss einer Tanzschule schöner feiern, als mit einer großen Tanzshow in der Groß und Klein zeigen, was die Faszination und Begeisterung „Tanz“ ausmacht. Eindrücklich demonstriert wurde dies wieder am vergangenen Samstag bei der bereits 26. Tanzschulaufführung der Dornbirner Dance Art School. Mit knapp 500 Zuschauern war die Veranstaltung im Dornbirner Kulturhaus ausverkauft – sehr zur Freude von Tanzschulleiterin Christine Hefel.

Unter dem Motto „The Show must go on” verzauberten die Tanzschülerinnen und -schüler 90 Minuten lang das Publikum. Dieses freute sich 2022 endlich wieder ein abendfüllendes Programm mit vielen verschiedenen Tanzrichtungen, von Ballett, Modern-Jazz Dance, Stepptanz oder Breakdance auf höchstem Niveau genießen zu können.

Nach dem Opening zu den Klängen von „Let´s get loud“, ging die Reise vom „Zirkus“ weiter nach „Brasilien“ und endete in einem grandiosen Finale mit „The Greatest Showman“. Das achtköpfige Choreographen-Team sorgte für viel Abwechslung und eine eindrucksvolle Bühnenshow, in der Jung und Alt zeigen konnten, wie viel Spaß sie am Tanzen haben. Als Höhepunkt der Show gaben sich dann alle Tanzpädagogen die Ehre, selbst die Bühne zu betreten, um ihr Können zu präsentieren. Am Ende konnte sich das Publikum nicht mehr auf den Stühlen halten und belohnte die rund 150 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen für ihre Bühnenperformances. „Wir haben unser Ziel erreicht, viele Menschen glücklich gemacht und für enormen Spaß gesorgt“, zeigte sich eine erleichterte Christine Hefel abschließend. Ein gelungener Ausklang für ein herausforderndes Tanzschuljahr. (cth)