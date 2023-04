Tanzen wie Christiano Ronaldo

An der VS Rohrbach lernten Kinder die Tanz-Art Zumba kennen.

Dornbirn. Eines ist sicher, seit vergangenem Freitag gibt es definitiv 17 neue Zumba-Fans. Die 1 a Klasse der VS Rohrbach kam bei ihrer letzten Turnstunde in den Genuss, das Tanz-Workout Zumba kennenzulernen und die strahlenden Gesichter sprachen dabei Bände. Fitnesstrainerin Beth Mandlik vom “Feelgood Fitness by Beth-Studio” war zu Gast an der Volksschule und der Name schien an diesem Vormittag auch Programm. Die Begeisterung der kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kannte keine Grenzen und der Spaß- und Wohlfühlfaktor stand ganz groß im Mittelpunkt.

„Seid ihr bereit für etwas Neues“, rief die passionierte Fitnesslehrerin den Kindern gleich einmal zum Auftakt zu. Ein lautes und einstimmiges „Ja“ schallte ihr sofort entgegen und nach ein paar Einführungen in Sachen Schrittfolge und Bewegungsablauf, hieß es schon „Everybody dance und Party!“ im Rohrbacher Turnsaal. Zu südamerikanischen Klängen wurden eine Stunde lang Hüften geschwungen, gepost und geshakt was das Zeug hielt – sozusagen: „Liebe auf den ersten Hip“.

Begeisterung wecken

Seit sechs Jahren ist Mandlik in Sachen Zumba in den Schulen unterwegs, inzwischen sind es schon 15 Schulen, die das Angebot in Anspruch nehmen. „Für mich ist wichtig, dass die Kinder die Freude an der Bewegung entdecken und vor allem die Jungs ihr oftmaliges Vorurteil über das Tanzen ablegen. Auch Christiano Ronaldo liebt Zumba und nutzt das für sein Training“, betont die gebürtige Brasilianerin. Schuldirektor Richard Gurschler zeigte sich ebenfalls angetan: „Bewegung ist ja immer ein Thema an unserer Schule und der Zumba-Kurs lockert den Turnunterricht spielerisch und wie man sieht äußerst fröhlich auf“.