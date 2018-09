Tanzen kann jeder

Welche Form die richtige sein wird, kann an der Musikschule ausprobiert werden.

Dornbirn. Bewegungshungrige sind hier genau richtig. Denn der Tanz steht in der Beliebtheitsskala an der Musikschule Dornbirn ganz weit oben. Leiterin Brigitte Jagg, Anne Thaeter, Claudia Grava-Birnbaumer und Carolina Paragioudakis-Fink sind leidenschaftliche Tanzpädagoginnen mit fundierten Ausbildungen, die die Vorarlberger Tanzszene auch außerhalb der Musikschule als Tänzerinnen und Choreografinnen bereichern.

Die Auswahl an Bewegungs- und Tanzformen an der Musikschule Dornbirn ist groß und richtet sich sowohl an Kinder, als auch an Erwachsene. Für Kinder ab vier Jahren gibt es Tanz Basisklassen. Freude am Bewegen zur Live-Musik, Körperwahrnehmung, Koordination und kreatives Gestalten stehen im Mittelpunkt.