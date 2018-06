Tanz in vielen Dimensionen

Die Dance Art School und Company lädt zu Tanzshow und Tanzschulaufführung unter dem Motto 3D.

Dornbirn. 54 Kinder und Jugendliche, die sich tänzerisch annähern, drehen, vermischen, zusammenkommen und wieder auseinandergehen – die einen rot gekleidet, die anderen gelb, blau und grün. Der getanzte Zauberwürfel ist nur eine der Nummern, mit denen die Schüler der Dornbirner Dance Art School am Samstag das Motto „3 Dimensional“ interpretieren. Seit September befassen sich die Kinder ab zwei Jahren und die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Tanzpädagogen intensiv mit den drei Dimensionen. „Interessant ist, wie unterschiedlich das Thema in den verschiedenen Klassen von Jazzdance über Ballett bis zu Modern und Hiphop interpretiert wird. Jeder Pädagoge hat eine andere Vorstellung von der Dreidimensionalität des Tanzes“, erzählt Tanzschulleiterin Christine Hefel. Bei der Tanzschulaufführung am Nachmittag stehen alle 250 Schüler der Dance Art School auf der Bühne des Kulturhauses und zeigen, was sie gelernt haben.