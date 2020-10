Tansania wählt Präsidenten

In einem angespannten Klima haben Bürger von Tansania ihre Stimme für einen neuen Präsidenten und das Parlament abgegeben. Amtsinhaber John Magufuli, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, wählte Mittwoch früh und mahnte, dass die Wahlen "friedlich" durchgeführt werden sollten. Sein stärkster Herausforderer, Oppositionsführer Tundu Lissu, twitterte, dass es Berichten zufolge bereits "weitreichende Unregelmäßigkeiten" gebe.

So seien etwa Wahlhelfer der Partei an mehreren Orten daran gehindert worden, Wahllokale zu erreichen. Vor der Öffnung der Wahllokale war es in verschiedenen Teilen des ostafrikanischen Landes auch zu Gewalt gekommen. In der Nacht zum Mittwoch hätten "schwer bewaffnete Gangster" ein Hotel überfallen und zwei Sicherheitsleute entführt, twitterte Freeman Mbowe, der Vorsitzende der führenden Oppositionspartei Chadema und Besitzer des Hotels. Er machte den örtlichen Bezirkskommissar dafür verantwortlich. Zuvor wurden in der semiautonomen Region Sansibar nach Angaben einer Oppositionspartei fünf Menschen von Sicherheitskräften getötet, Tansanias Polizeichef bestritt dies.