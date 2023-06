Tansania künftig mit eigener Botschaft in Wien vertreten

Tansania und Österreich stärken ihre diplomatischen Beziehungen. Wie das Außenministerium am Montag mitteilte, wird das ostafrikanische Land künftig mit einer eigenen Botschaft in Wien vertreten sein. Außenminister Stergomena Tax, die zur Eröffnung der Vertretung nach Wien gereist ist, wurde am Montag von ihrem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) empfangen. Tansania sei "ein wichtiger Anker der Stabilität" in Afrika, betonte Schallenberg danach.

"Das Land ist zentraler Akteur bei der Lösung von regionalen Konflikten. So stellt Tansania beispielsweise Friedenstruppen in Krisenherden wie Mosambik oder Sudan", so Schallenberg. Thema der Gespräche war auch der russische Aggressionskrieg in der Ukraine. Diesbezüglich brauche es "eine Positionierung auch jener Staaten, die sich nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft befinden. Für diese Positionierung habe ich heute bei meiner Amtskollegin geworben", berichtete der Außenminister. Wie viele afrikanische Staaten hat auch Tansania bei den UNO-Abstimmungen über den Krieg nicht gegen die russische Aggression Stellung bezogen.

Schallenberg und Tax sprachen auch über die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen. Mit einem Handelsvolumen von 13 Millionen Euro im Vorjahr gebe es "noch Luft nach oben", hieß es aus dem Außenministerium. "Mit den intensivierten politischen Beziehungen wollen wir die Weichen stellen für mehr Wirtschaftsaustausch. Österreichisches Know-how in Infrastruktur, grüner Technologie und dem Gesundheitssektor, gepaart mit der jungen, dynamischen Bevölkerung Tansanias hat enormes Potenzial, das es auszuschöpfen gilt", erklärte der Außenminister.