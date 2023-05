Tanner will Ukraine keine Entminungshilfe leisten

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) legt sich weiterhin mit Berufung auf Österreichs Neutralität bei der Entminungshilfe für die Ukraine quer, so lange der Krieg Russlands gegen das Land andauert. "Wir werden keine Involvierung österreichischer Soldaten, wenn auch nur indirekt, in Kriegshandlungen riskieren", wurde sie von der "Presse" (Freitag) zitiert.

Strikt gegen Hilfe bei der Entminung, solange in der Ukraine Krieg herrscht, ist die FPÖ. "Ein solches Vorgehen wäre kein humanitärer Einsatz und wäre mit der österreichischen immerwährenden Neutralität nicht vereinbar - so etwas geht gar nicht", sagte FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger in einer Aussendung am Freitag. "Es ist ja ohnehin bekannt, dass den Grünen eine Abschaffung der Neutralität sehr am Herzen liegt. Dass sie nun aber österreichische Soldaten in ein Kriegsgebiet schicken wollen, hat nun aber eine ganz andere Qualität, die man in der Form nicht akzeptieren kann", so Reifenberger.