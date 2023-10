Tanner will 2024 weiter ins Heer investieren

Dank der Budgeterhöhung für das Bundesheer will Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) den Investitionspfad in den kommenden Jahren fortsetzen. Bis 2027 stehen dem Heer 18,1 Mrd. Euro zur Verfügung, im kommenden Jahr sind es vier Milliarden, rund 700 Millionen mehr als 2023.

Damit erfährt der Investitionsanteil, der am Gesamtbudget des Bundesheeres rund 30 Prozent ausmacht, eine Steigerung um 66 Prozent, so Tanner. Daher werde man 2024 noch mehr in Geräte und Ausrüstung investieren können. Als Schwerpunkte nannte die Verteidigungsminister etwa die bereits auf den Weg gebrachten Mehrzweckhubschrauber "Leonardo", die Modernisierung der Fahrzeugflotte und die Ausrüstung der Soldaten. Die Lkw-Flotte soll auf den neusten Stand gebracht werden, dafür werden 850 Lkw angeschafft. Dies bedeute auch ein Investment in die österreichische Wirtschaft, so Tanner.