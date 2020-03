Tanner für EU-Kooperation wegen Coronavirus und Migration

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat bei einem informellen Treffen mit ihren EU-Ressortkollegen in Zagreb für ein "starkes Europa" plädiert. "Um Herausforderungen wie Coronavirus oder Migration bestmöglich bewältigen zu können, brauchen wir eine engere europäische Kooperation", sagte Tanner laut Aussendung des Verteidigungsministeriums vom Donnerstag.

Tanner bekräftige gegenüber dem ORF am Mittwoch, Österreich werde Griechenland in der aktuellen Lage beim Grenzschutz gegenüber der Türkei unterstützen. Falls dies nicht gelinge, sei das Bundesheer außerdem vorbereitet, Assistenzeinsätze in Österreich zu leisten, sagte die Verteidigungsministerin. Ein "Durchwinken" von Migranten wie 2015 dürfe es nicht geben, "das kann und wird nicht passieren", sagte Tanner.