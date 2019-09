Tankwart in Kärnten stoppte mit Messer bewaffneten Räuber

Ein 44 Jahre alter Tankwart hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen mit einem Messer bewaffneten Räuber gestoppt. Bei dem Gerangel verletzte sich der 22-jährige Räuber. Er konnte von dem Tankwart festgehalten werden, bis die Polizei eintraf.

Der 22-Jährige betrat die Tankstelle mit der Waffe in der Hand und forderte Geld. Als der Tankwart auf ihn zuging, ergriff er laut Polizei allerdings die Flucht. Der verhinderte Räuber, der mit einer Wollhaube maskiert war und Handschuhe trug, wurde vom Tankwart auf seiner Flucht gestoppt und in den Verkaufsraum zurückgebracht. Der versuchte sich mit Tritten zu befreien, was ihm aber nicht gelang.