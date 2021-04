Tankstellenzahl im Vorjahr stabil

Die Zahl der öffentlich zugänglichen Tankstellen war im Corona-Jahr 2020 stabil und betrug unverändert 2.733, wie der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) am Montag mitteilte. Konstant waren - nach den Zuwächsen der Vorjahre - auch die Stromlademöglichkeiten mit 71 Stationen. Dazu kamen 273 Dieselabgabestellen für die Landwirtschaft - etwas weniger als im Jahr davor mit 286. Die Zahl der Tankstellenshops ist etwas gestiegen, bei den Bistros gab es dagegen einen Rückgang.

Österreich verfüge über eines der dichtesten Tankstellen-Netze Europas, so Fachverbandsgeschäftsführerin Hedwig Doloszeski heute in einer Pressemitteilung. Neben der 24/7-Versorgung mit Kraftstoffen und Serviceangeboten in Ballungszentren und auf Hauptverkehrsrouten erfüllten Tankstellen in ländlichen Regionen mit ihren Shops auch als Nahversorger eine wichtige Rolle.