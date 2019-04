Tankstelle auf A2-Raststation Loipersdorf überfallen

Am frühen Freitagmorgen haben vier maskierte Männer die Tankstelle der Raststation Loipersdorf (Bezirk Oberwart) an der Südautobahn (A2) überfallen. Wie die Polizei heute, Montag, mitteilte, bedrohten die Täter den Angestellten mit Baseballschlägern und einem Messer. Da sich in der Kassa jedoch kein Bargeld befand, belief sich die Beute lediglich auf einige Tabakwaren.

Einer der schwarz gekleideten Täter schlug laut Landespolizeidirektion Burgenland während des rund 35 Sekunden dauernden Überfalls mit einem Baseballschläger mehrmals auf das Verkaufspult. Dann sprang er auf das Pult und versuchte, mit einem Messer die Kassenlade aufzubrechen. Er riss die Kassa aus der Befestigung und musste daraufhin feststellen, dass sie leer war.

Die Täter werden als etwa 1,70 bis 1,85m groß und schlank sowie zwischen 18 und 20 Jahre alt beschrieben. Durch den Raub entstand nach Polizeiangaben lediglich ein geringer Schaden. Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland ermittelt.