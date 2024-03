Tanklager und Raffinerie in Russland brennen nach Angriffen

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist ein Treibstofflager der westrussischen Stadt Orjol südlich von Moskau in Brand gesetzt worden. "Ein Treibstoff- und Energiekomplex wurde angegriffen", erklärte Regionalgouverneur Andrej Klitschkow in der Nacht auf Dienstag im Online-Dienst Telegram. In der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau steht nach einem Drohnenangriff eine Raffinerie des Ölkonzerns Lukoil in Flammen.

Die Einsatzkräfte würden versuchen, den Brand einzudämmen, fügte der Gouverneur Klitschkow hinzu. "Es gab keine Opfer." "Heute in der Früh wurde das Industriegebiet Kstowo, ein Brennstoff- und Energiekomplex, von Drohnen angegriffen", schrieb Gleb Nikitin, Gouverneur von Nischni Nowgorod, auf Telegram. Die Arbeit in dem Werk sei wegen eines "Zwischenfalls" vorübergehend eingestellt, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf den Ölkonzern.

RIA Nowosti berichtete unter Berufung auf einen Vertreter der Einsatzkräfte, ein Reservoir mit Mineralölprodukten habe Feuer in Orjol gefangen. Orjol liegt rund 160 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Die Ukraine flog in der Nacht auf Dienstag nach russischen Angaben auch weitere Drohnenangriffe auf Ziele in Russland. So hätten Drohnen in der russischen Grenzregion Belgorod vier Sprengsätze abgeworfen, erklärte der dortige Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Es habe keine Verletzten gegeben, eine Stromleitung sei aber beschädigt worden.

Über der russischen Hauptstadt Moskau schossen Luftabwehreinheiten nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin eine ukrainische Drohne ab. Im betroffenen Stadtteil Ramenski habe es weder Verletzte noch Schäden durch herabfallende Trümmerteile gegeben, teilte Sobjanin auf Telegram mit.

Seit Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine vor mehr als zwei Jahren ist es den ukrainischen Streitkräften gelungen, mit ihren Drohnen immer tiefer in russisches Territorium vorzudringen. Auch Russland setzt zahlreiche Drohnen ein.