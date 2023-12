Tanken und Heizen wird teurer, aber auch Klimabonus steigt

Im kommenden Jahr steigt die nationale CO2-Bepreisung - was das Tanken und Heizen mit fossiler Energie verteuert. Insgesamt dürften die Preisanstiege aber moderat ausfallen und weitgehend durch den Klimabonus ausgeglichen werden. In der öffentlichen Debatte werde der CO2-Preis häufig ohne die Rückvergütung betrachtet, sagte Wifo-Umweltökonomin Claudia Kettner im APA-Gespräch. "Die Belastung wird damit größer dargestellt als sie letztendlich ist."

An der Zapfsäule müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher laut ÖAMTC ab 2024 mit 3,7 Cent mehr pro Liter Diesel und mit 3,4 Cent mehr pro Liter Benzin inklusive Mehrwertsteuer rechnen. Der neue CO2-Preis in Höhe von 45 Euro pro Tonne verteuert Diesel aufgrund des höheren Kohlendioxidgehalts stärker als Benzin.

Auch die Kosten für das Heizen mit Heizöl und Erdgas steigen in der Folge. Zudem könnten Vermieter ihre Mehrkosten über die Nebenkostenabrechnung an die Mieterinnen und Mieter weitergeben.

Mit Blick auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten gab es zuletzt wieder Kritik an der Erhöhung des CO2-Preises. Aber: "In Österreich gibt es eine umfassende Rückvergütung, die geeignet ist, einkommensschwache Haushalte zu entlasten", so Kettner. Wenn man es mit den Klimazielen ernst meint, sei es wichtig, am CO2-Preis und an dessen Erhöhung festzuhalten.