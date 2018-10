Tanja Paar präsentiert ihren ersten Roman

Am 8. November liest die Grazer Autorin in der Stadtbücherei aus „Die Unversehrten“.

Dornbirn. Wie hoch ist der Preis, den man für das Glück der eigenen kleinen Familie zahlt? Die Grazer Autorin Tanja Paar erzählt in ihrem ersten Roman eine Geschichte von Unglück, Eifersucht und Rache, die sich in der kleinsten Zelle unserer Gesellschaft abspielt – der Familie.

Tanja Paar, geboren in Graz, wohnhaft in Wien, ist Journalistin und Moderatorin. 2011 wurde sie zur „Journalistin des Jahres“ gewählt, 2015 zur „Medienlöwin“. Mit dem Besuch der Leondinger Akademie für Literatur hat sie in Sachen literarisches Schreiben Nägel mit Köpfen gemacht. Am Donnerstag, 8. November 2018 ist die Autorin zu Gast in Dornbirn und liest um 19 Uhr in der Stadtbücherei aus ihrem Debütroman „Die Unversehrten“. Um Anmeldung unter stadtbuecherei@dornbirn.at oder Tel 05572 55786 wird gebeten.