"Tangente St. Pölten": Neues Festival für Gegenwartskultur

Als neues Festival für Gegenwartskultur soll "Tangente St. Pölten" von 20. April bis 6. Oktober 2024 über die Bühne gehen. Geboten werden soll "spartenübergreifendes, sozial inklusives, ökologisch und gesellschaftskritisch orientiertes Programm", sagte der künstlerische Leiter Christoph Gurk am Montag in einem Pressegespräch. Geplant sind darstellende und bildende Kunst, Performances, Lesungen und Musik. Das Konzept entstand aus der Bewerbung für die Kulturhauptstadt Europas.

Das Festival soll Niederösterreich mit seiner Landeshauptstadt als Kulturdestination stärken und mehr ins Rampenlicht rücken, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Mit der "Tangente St. Pölten" und der Verbesserung der baulichen Infrastruktur - etwa am Domplatz, im Sonnenpark, mit dem geplanten "KinderKunstLabor" oder der Sanierung der ehemaligen Synagoge - "schlagen wir ein neues, zusätzliches Kapitel auf", betonte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Über das Konzept und auch den Titel sei in den vergangenen Wochen "durchaus hart und kontroversiell diskutiert" worden, merkte der Stadtchef an.

Geplant ist u.a. ein Kunstparcours, der an bekannte und weniger bekannte Orte in St. Pölten führt. Im Rahmen von soziokulturellen und partizipativen Projekten sollen sich Menschen aus der Region einbringen können. Als Spielstätten sollen u.a. auch öffentliche Plätze und leere Geschäftslokale fungieren. Workshop-Angebote an Schulen werden demnächst verschickt, am 22. April werden die Pläne im Sonnenpark vorgestellt. Im Frühjahr 2023 sollen erste Highlights von Kooperationspartnern wie Landestheater und Festspielhaus präsentiert werden, das gesamte Programm wird im Herbst 2023 veröffentlicht.