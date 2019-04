Tampa erreichte als erst drittes NHL-Team 60-Siege-Marke

Die Tampa Bay Lightning haben am Montag als erst drittes Team in der Geschichte der National Hockey League (NHL) die 60-Siege-Marke in einer regulären Saison erreicht. Der Liga-Spitzenreiter gewann am Montag bei den Ottawa Senators mit 5:2. Der Rekord der Detroit Red Wings, die 1995/96 62 Spiele im Grunddurchgang gewonnen hatten, ist drei Partien vor Schluss immer noch in Griffweite.

Yanni Gourde kam auf zwei Tore und ein Assist für Tampa. Liga-Topscorer Nikita Kutscherow bereitete drei Treffer vor. Der 25-jährige Russe hält nach 79 Saisonspielen nun bei 39 Toren und 86 Assists. Neben den Red Wings von 1995/96 und Tampa hatten nur die Montreal Canadiens in der Saison 1976/77 60 Siege eingefahren – damals aber noch ohne die Unterstützung von Verlängerungen.

Ihren Play-off-Platz sicher haben seit Montag auch die Toronto Maple Leafs. Die Kanadier setzten sich bei den New York Islanders mit 2:1 durch. Maple-Leafs-Star John Tavares erzielte im Schlussdrittel mit seinem ersten Tor gegen sein Ex-Team den Ausgleich. In der ersten Play-off-Runde trifft Toronto auf die Boston Bruins. Fünf Plätze für die K.o.-Phase sind noch zu vergeben.