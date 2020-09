Tampa Bay Lightning im Stanley-Cup-Finale

Das Stanley-Cup-Finale heißt Dallas Stars gegen Tampa Bay Lightning. Die Lightning entschieden die Halbfinal-Serie in der National Hockey League (NHL) gegen die New York Islanders dank eines 2:1-Sieges nach Verlängerung mit 4:2 für sich. Spiel eins der "best of seven"-Finalserie in der besten Liga der Welt findet in der Nacht auf Sonntag (01.30 Uhr MESZ) statt.

Beide Teams haben bisher einmal den Titel errungen. Tampa Bay, das erstmals seit fünf Jahren (Niederlage gegen Chicago) wieder im Finale steht, gewann vor 16 Jahren. Dallas sicherte sich die Trophäe vor 21 Jahren (gegen Buffalo). In der darauffolgenden Saison 1999/2000, bei ihrer zweiten und bisher letzten Final-Teilnahme, mussten sich die Stars den New Jersey Devils geschlagen geben.

Die Islanders hatten am Dienstag mit einem Sieg nach Verlängerung noch das vorzeitige Aus abgewehrt. Zwei Tage später war nun Tampa Bay in der zusätzlichen Spielzeit das glücklichere Team. Der kanadische Center Anthony Cirelli sorgte nach 13 Minuten und 18 Sekunden für die Entscheidung. "Dafür arbeiten wir das ganze Jahr. Es war unser Ziel, um den Stanley Cup zu spielen", sagte der Matchwinner. "Jetzt sind wir hier, jedes Kind träumt von dieser Situation."

Play-off-Ergebnis der NHL vom Donnerstag (Halbfinale/Conference-Finale, "best of seven"):

Eastern Conference: Tampa Bay Lightning - New York Islanders 2:1 n.V. (Endstand in der Serie 4:2)

Finale um den Stanley-Cup: Dallas Stars - Tampa Bay Lightning