Taliban verkünden dreitägige Waffenruhe während Opferfests

Wenige Tage vor Beginn des islamischen Opferfests Eid al-Adha haben die militant-islamistischen Taliban eine dreitägige Waffenruhe angekündigt. Diese beginne in der Nacht zum Freitag und werde 72 Stunden dauern, sagte ihr Sprecher Zabiullah Mujahid am Dienstag.

Die Taliban wiesen ihre Kämpfer an, sich nur im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Den Taliban sei während der Phase nicht erlaubt, in "feindliche" Gebiete zu gehen.

Bereits Ende Mai gab es in Afghanistan während des Festes des Fastenbrechens eine dreitägige Waffenruhe. Danach war der Konflikt zwischen der afghanischen Regierung und der islamistischen Gruppe wieder aufgeflammt. Präsident Ashraf Ghani hatte die Taliban am Dienstag zu einer Feuerpause während des Opferfests aufgefordert. Seit dem USA-Taliban-Abkommen Ende Februar seien 3.560 afghanische Soldaten getötet, weitere 6.781 verwundet worden, so Ghani.