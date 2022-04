Taliban verbieten Mohnanbau in Afghanistan

Der oberste Führer der Taliban in Afghanistan, Haibatullah Akhundzada, hat den Anbau von Mohn verboten. Ein entsprechendes Dekret gab der Taliban-Chefsprecher, Zabiullah Mujahid, am Sonntag bekannt. Darin heißt es, bei Verstößen gegen die Anordnung werde die Ernte sofort vernichtet, und Verantwortlichen drohe eine Strafe nach dem islamischen Recht, der Scharia. Afghanische Opiate dominieren laut UN den Schwarzmarkt und beliefern 80 Prozent aller Konsumenten weltweit.

Die militant-islamistischen Taliban, die im August die Macht in Afghanistan übernommen hatten, galten selbst in der Vergangenheit als Profiteure des Drogengeschäfts. Sie sollen damit ihren früheren Kampf gegen die ehemalige Regierung in Kabul und die mittlerweile abgezogenen internationalen Streitkräfte finanziert haben.