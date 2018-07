Taliban töteten mehrere Polizisten in Kabul

Radikalislamische Taliban haben einen Kontrollpunkt in der afghanischen Provinz Kabul angegriffen und mindestens drei Polizisten getötet. Mindestens sieben weitere Beamte seien bei dem Vorfall in den frühen Morgenstunden im Bezirk Sorobi verletzt worden, teilte Hashmat Stanakzai, Sprecher des Polizeichefs von Kabul, am Mittwoch mit.

Die örtliche Nachrichtenagentur ToloNews berichtete unter Berufung auf eine ungenannte Quelle von sechs getöteten Polizisten. Zwei weitere Polizisten seien demnach als Geiseln genommen worden. Der Sprecher des Polizeichefs bestritt aber Berichte über eine Geiselnahme.

Regierungsmitarbeiter in Afghanistan sind dafür bekannt, das Ausmaß von Vorfällen für die Öffentlichkeit herunterzuspielen.